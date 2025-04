​Avropa İttifaqından süni intellekt sahəsində yenilik

Avropa İttifaqı süni intellekt sahəsində ABŞ və Çinlə rəqabət aparq bilmək üçün irimiqyaslı məlumat və hesablama infrastrukturu qurmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa İttifaqı süni intellekt sahəsində qaydaları sadələşdirmək istəyir. Fəaliyyət planına uyğun olaraq, Avropa İttifaqı süni intellekt sahəsində aparıcı rol oynamaq üçün yeni addımlar atacaq. Avropa İttifaqının süni intellektdə innovasiya imkanları artırılacaq. Bildirilir ki, qurum süni intellekt təşəbbüslərini, sənayeni və tədqiqatçıları öz modellərini inkişaf etdirmək üçün dəstəkləyəcək. Alyans süni intellektlə işləyən gigafabrikaların qurulmasına kömək edəcək. Bu gigafabrikalar təqribən 100000 qabaqcıl çiplə təchiz edilmiş iri miqyaslı obyektlər olacaq ki, bu da mövcud süni intellekt fabriklərindən dörd dəfə böyükdür.

Obyektlər misli görünməmiş miqyasda mürəkkəb süni intellekt modellərini hazırlamaq və inkişaf etdirmək üçün böyük hesablama gücünü və məlumat mərkəzlərini birləşdirəcək.

