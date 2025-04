Zəlzələ İstanbula 2 ay "vaxt verib" - Ekspertlərdən çağırış

İstanbulda sonuncu dəfə hiss edilən zəlzələdən sonra eksertlər şəhər üçün daha ciddi proqnozlar verir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yapon zəlzələ mütəxəssisi Yoşinori Morivaki "böyük İstanbul zəlzələsi" üçün 2 ay vaxt verib.

Onun sözlərinə görə, iki ay ərzində İstanbulda 7 bal gücündə zəlzələ baş verə bilər:

"İstanbul üçün zəlzələ riski hələ bitməyib. Son zəlzələ gözlənilən böyük zəlzələ deyildi. Yaxın iki ayda 7 bal gücündə zəlzələ ehtimalı var".

Qeyd edək ki, aprelin 23-də İstanbulda saat 12:13-də baş verən 3,9 maqnitudalı zəlzələdən sonra üç saat ərzində daha 46 təkan baş verib. 1,6 maqnitudalı ən zəif təkan İstanbulun Silivri və Böyükçəkməcə bölgələrində, 6,2 maqnitudalı ən güclü təkan isə Silivridə qeydə alınıb.

