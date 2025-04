Cənubi Asiyada vəziyyət gərginləşəcək - Politoloq

“Hindistan və Pakistan arasında gərginliyin artan istiqamətdə davam edəcək”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında politoloq Turab Rzayev söyləyib. O, hadisələrin inkişafına yön verən səbəb kimi Kəşmirdə turistlərə qarşı törədilmiş hücumu göstərib:

“Hücum nəticəsində 28 nəfər həyatını itirib. Bu hadisə Hindistan və Pakistan arasında münasibətlərin yenidən kəskinləşməsinə səbəb olub. Artıq Hindistan bütün Pakistan vətəndaşlarının vizalarını kütləvi şəkildə ləğv edib və onların ölkəni tərk etməsini tələb edib. Digər tərəfdən, Pakistan Hindistandan mümkün bir cavab zərbəsi gözləyir. Bu səbəbdən orduya döyüşə hazırlıq əmri verilib və qoşunlar döyüş mövqelərinə yerləşdirilib”.

T.Rzayevin fikrincə, ümumi vəziyyət Cənubi Asiyada yaxın gələcəkdə ciddi gərginliyin baş verə biləcəyini göstərir:

“Hindistanda hakimiyyətdə olan hindu millətçi hökumət Kəşmir məsələsini güc yolu ilə həll etməyə üstünlük verir və hesab edir ki, dinc əhaliyə və ya silahlı qüvvələrə qarşı yönəlmiş hər hansı hücuma misli ilə cavab verilməlidir. Pakistan isə vaxtaşırı baş verən hücumlarla əlaqəsinin olmadığını bildirir. Digər tərəfdən, ölkədə mövcud olan siyasi və iqtisadi problemlər fonunda Pakistan rəhbərliyi bəzən eskalasiyanı artırmaqda çıxış yolu görür. Bu da bölgədə gərginliyin artmasına səbəb olur, çünki belə vəziyyətlərdə xarici qüvvələrin, xüsusilə ABŞ və Çinin iştirakı və vasitəçiliyi daha çox lazım olur”.

“Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda Hindistan iqtisadi baxımdan Çini əvəz etməyə çalışır. Qərbdə, xüsusilə ABŞ-də bu istiqamətdə Hindistanı dəstəkləmək məqsədi ilə müəyyən addımlar atılır. Bu da Çini regionda güclü bir tərəfdaş olan Pakistanla əməkdaşlığı genişləndirməyə və bəlkə də Hindistanda stabilliyi pozmaq planlarını nəzərdən keçirməyə sövq edə bilər. Son günlərdə bəzi istehsal müəssisələrinin Çindən Hindistana köçürülməsi ilə bağlı qərarlar açıqlanıb. Ola bilər ki, bu cür iqtisadi dəyişikliklər də Çini narahat edir və ABŞ-nin Çin əleyhinə Hindistanı önə çəkmək planlarına qarşı tədbirlər görməyə vadar edir. Pakistanın bu prosesdə iştirakının artırılması, regionda sabitliyin pozulması, Hindistanın təhlükəsiz ölkə imicinə zərbə vurulması Çinin maraqlarına cavab verə bilər və bu səbəbdən də Çin-Pakistan əməkdaşlığı daha da güclənə bilər”, - deyə politoloq qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.