Dünya böyük təhlükə altında - Əsrin sonu dağıdıcı ola bilər

Qlobal temperatur rekord səviyyələrə yüksəldikcə, iqlim böhranının təsirləri getdikcə dağıdıcı xarakter alır.

Metbuat.az xəbər verir ki, milyonlarla insan ekstremal hava hadisələri, quraqlıq və səhralaşmaya görə evlərini tərk edir. 2015-ci ildə imzalanan Paris İqlim Sazişi qlobal istiləşməni 1,5 dərəcə selsi ilə məhdudlaşdırmağı hədəfləyirdi. Lakin, 2024-cü ilə qədər dünyanın orta temperaturu artıq selsi üzrə 1,6 dərəcəyə çatıb. Alimlər bu artımın əsrin sonuna qədər 3,1 dərəcə Selsiyə çata biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, ölkələrin 95 faizi iqlim hədəfləri ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməyib.

Bildirilir ki, ABŞ Bayden dövründə BMT yanında Yaşıl İqlim Fonduna 1 milyard dollar yardım edib. Lakin Tramp administrasiyası ABŞ-nin bu fond üçün 4 milyard dollarlıq öhdəliyini geri çəkib. ABŞ yardımı ləğv etməsi bütün dünyada iqlimlə bağlı bir sıra layihələrin ləğv edilməsinə səbəb olub.

