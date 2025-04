7 saat yatmayanda bədənimiz belə reaksiya verir

Yuxu rejimi pozulduqda qan axını azalır, dəri solğunlaşır və canlılığını itirir. Eyni zamanda, stress hormonu kortizol səviyyəsi yüksəlir, dəri vəziyyətini pisləşdirir və qıcıqlanma, qızartı və qaşınmaya səbəb olur.

Metbuat.az xəbər verir kiI, yuxusuzluğun ilk təsirləri dəridə özünü göstərir. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərin 15%-i dırnaqlarının kövrək olduğunu, 24%-i isə həssas dəriyə sahib olduğunu bildirib. Dəri istirahət zamanı özünü yeniləyir və bərpa edir. Yuxunun olmaması bu prosesi maneə törədir, sağlam, parlaq dəri əldə etməyi çətinləşdirir.

Yuxusuzluq da kilo alma riskini artırır. Sorğunun nəticələrinə görə, kifayət qədər yatmayan insanların 26%-də artıq çəki, 32%-də isə şişkinlik problemi var. Bildirilir ki, yuxu zamanı orqanizm aclıq və toxluq hissini tənzimləyən hormonları tarazlaşdırır. Kifayət qədər istirahət etmədiyiniz zaman qrelin (aclıq hormonu) səviyyəsi yüksəlir, bu da sizi daha çox yemək istəyi yaradır, leptin (toxluq hormonu) isə aşağı düşür. Bu hormonal balanssızlıq, xüsusilə şəkərli qidalar üçün istəklərə səbəb olur.

Mütəxəssislərin fikrincə, yuxu olmaması kişilərdə və qadınlarda fərqli çəki artımına səbəb ola bilər. Qadınlarda hormonal dəyişikliklər səbəbiylə omba və bud nahiyələrində yağ yığılması olarkən, kişilərdə testosteronun azalması nəticəsində qarın nahiyəsində yağ yığılması müşahidə edilir.

Digər nəzərə çarpan dəyişiklik əllərin və ayaqların soyumasıdır. Bədən istiliyi sirkadiyalı ritmə uyğun olaraq tənzimlənir. Yuxunun olmaması orqanizmin daxili temperaturu tənzimləmək qabiliyyətini poza bilər, əllərdə və ayaqlarda soyuqluq və narahatlığa səbəb olur.

Sağlam bir yetkin insan ümumiyyətlə 7-9 saat yuxuya ehtiyac duyur. Bununla belə, yaş, sağlamlıq vəziyyəti və şəxsi şərtlər yuxu ehtiyaclarına təsir edə bilər. Həmçinin, yeniyetmələr, uşaqlar və körpələr hələ böyümə mərhələsində olduqları üçün daha çox yuxuya ehtiyac duyurlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.