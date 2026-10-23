Sarımsaq kəskin qoxusu və özünəməxsus dadı ilə yanaşı, sağlamlıq üçün faydalı xüsusiyyətləri ilə də seçilir. Tərkibindəki kükürd birləşmələri və antioksidantlar orqanizmin normal fəaliyyətini dəstəkləyir.
Metbuat.az xəbər verir ki, sarımsaq immun sisteminin fəaliyyətinə, bağırsaq sağlamlığına və iltihabın azalmasına müsbət təsir göstərə bilər. Onun tərkibindəki bəzi maddələr zərərli mikroorqanizmlərin inkişafını da ləngidir.
Araşdırmalar sarımsağın xolesterin, qan təzyiqi və qan şəkərinin səviyyəsinin tənzimlənməsinə kömək edə biləcəyini göstərir. Tərkibindəki antioksidantlar isə hüceyrələri zədələnmədən qorumaqda rol oynayır.
Bununla belə, sarımsağın xəstəliklərin qarşısını aldığı və ya müalicə etdiyi düşünülməməlidir. Onu balanslı qidalanmanın bir hissəsi kimi istehlak etmək tövsiyə olunur.