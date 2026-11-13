Misli Premyer Liqasının XVII turunda keçirilməsi planlaşdırılan "Sabah" - "Neftçi" oyununun vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

Qarşılaşma 2027-ci il, yanvarın 23-də baş tutacaq. "Sabah Arena"dakı görüş saat 19:00-da start götürəcək.

Misli Premyer Liqası

II dövrə, XVII tur

22 yanvar (cümə)

16:00. "Qəbələ" – "Sumqayıt"

Qəbələ şəhər stadionu

19:00. "Kəpəz" – "Araz-Naxçıvan"

Gəncə şəhər stadionu

23 yanvar (şənbə)

14:00. "Şamaxı" – "Zirə"

Şamaxı şəhər stadionu

19:00. "Sabah" – "Neftçi"

"Sabah Arena"

24 yanvar (bazar)

15:00. "Qarabağ" – "İmişli"

"Azersun Arena"

17:30. "Turan Tovuz" – "Şəfa"

Tovuz şəhər stadionu