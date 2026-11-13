Türkiyə millisi UEFA Millətlər Liqasının A Liqasının 1-ci qrupunda Belçika yığmasına doğma meydanda 2:1 hesabı ilə məğlub olub. Qarşılaşmadan sonra açıqlama verən baş məşqçi Sergen Yalçın uğursuz nəticənin əsas səbəblərindən biri kimi müdafiədəki problemləri göstərib.
Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Yalçın komandasının oyuna yaxşı hazırlaşdığını və qələbə qazanmaq istədiklərini bildirib. Onun sözlərinə görə, futbolçular ilk dəqiqələrdə rəqibə təzyiq göstərməyə çalışsalar da, bu taktika istənilən nəticəni verməyib. Buna baxmayaraq, oyunun müəyyən hissəsində topa nəzarəti ələ alan Türkiyə millisi hesabı açmağa nail olub.
Baş məşqçi 30-45-ci dəqiqələr arasında təşəbbüsü rəqibə verdiklərini və Belçikanın yaranmış fürsətlərdən yararlandığını qeyd edib.
Yalçın müdafiədəki boşluqların uzun müddətdir davam edən problem olduğunu vurğulayıb. O, futbolçularının mübarizəsindən razı qaldığını, lakin komandanın yaxşı oyun nümayiş etdirdiyi dəqiqələrin sayını artırmalı olduğunu deyib.
Baş məşqçi asan qollar buraxmaq probleminin futbolçularla müzakirə edildiyini də bildirib. Onun fikrincə, müdafiə yalnız arxa xətt oyunçularının deyil, bütün komandanın məsuliyyətidir. Yalçın bu çatışmazlıqların zamanla aradan qaldırılacağına inandığını söyləyib.