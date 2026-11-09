Payız fəslinin sevilən meyvələrindən biri olan heyva həm özünəməxsus ətri, həm də zəngin qida tərkibi ilə seçilir. Vitaminlər, minerallar və liflə zəngin olan bu meyvə orqanizmin sağlamlığı üçün faydalı hesab olunur.
Metbuat.az xəbər verir ki, heyvanın tərkibində C vitamini, kalium, mis və qida lifləri var. Bu maddələr immun sisteminin normal fəaliyyətində, həzmin yaxşılaşmasında və ümumi sağlamlığın qorunmasında mühüm rol oynayır.
Heyvanın əsas faydaları:
İmmuniteti gücləndirməyə kömək edir: Tərkibindəki C vitamini immun sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləyir.
Həzm sisteminə faydalıdır: Liflə zəngin olması bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır və qəbizlik riskini azaltmağa kömək edir.
Antioksidantlarla zəngindir: Tərkibindəki antioksidantlar hüceyrələri oksidləşdirici stresin təsirindən qorumağa kömək edir.
Ürək sağlamlığına töhfə verir: Tərkibindəki kalium qan təzyiqinin normal səviyyədə saxlanılmasında rol oynayır.
Toxluq hissini artırır: Qida lifləri sayəsində toxluq hissinin daha uzun müddət davam etməsinə kömək edə bilər.
Dəri sağlamlığı üçün faydalıdır: C vitamini dərinin elastikliyini təmin edən kollagenin yaranmasında iştirak edir.
Heyva yeyərkən nələrə diqqət edilməlidir?
Heyvanı həm çiy, həm də bişmiş halda yemək mümkündür. Lakin mürəbbə və digər şirin formada istifadə edildikdə şəkər miqdarına diqqət etmək lazımdır. Heyvanın tumlarını isə əzmək və çeynəmək məsləhət görülmür.
Qeyd edək ki, heyva gündəlik qidalanmaya daxil edilə bilən faydalı meyvələrdən biridir. Bununla belə, heç bir meyvənin xəstəliklərin müalicəsini əvəz etmədiyini nəzərə almaq vacibdir.