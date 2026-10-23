Payız-qış mövsümündə qrip və digər respirator infeksiyalara yoluxma riski artır. Balanslı qidalanma immun sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləsə də, heç bir qida xəstəlikdən tam qorunmağa zəmanət vermir.
Metbuat.az xəbər verir ki, immun sistemini dəstəkləmək üçün C vitamini, sink, zülal və digər vacib qida maddələri ilə zəngin məhsulların qəbulu əhəmiyyətlidir.
Portağal, mandarin, kivi, limon, şirin bibər və brokoli C vitamini mənbələridir. Yumurta, balıq, toyuq, lobya və mərcimək isə orqanizmin normal fəaliyyəti üçün vacib olan zülalla zəngindir.
Balqabaq tumu, qoz-fındıq, paxlalılar və ət sinklə təmin edən qidalar sırasındadır. Qatıq və kefir də gündəlik qidalanmada faydalı seçimlər hesab olunur. Tərəvəz şorbaları və kifayət qədər maye qəbulu isə xüsusilə xəstəlik zamanı orqanizmin ehtiyaclarını qarşılamağa kömək edir.
Qripdən qorunmaq üçün yalnız qidalanma kifayət etmir
Mütəxəssislər sağlam qidalanma ilə yanaşı, mövsümi qripə qarşı peyvənd olunmağı, əlləri müntəzəm yumağı, qapalı məkanları havalandırmağı və kifayət qədər yatmağı tövsiyə edirlər.
Sarımsaq, zəncəfil, bal və limon qidalanmanın bir hissəsi ola bilər. Lakin bu məhsulların qripin qarşısını etibarlı şəkildə aldığına dair kifayət qədər elmi sübut yoxdur.
Həmçinin həkim məsləhəti olmadan yüksək dozalı vitamin və mineral preparatlarının qəbulu tövsiyə edilmir.
Beləliklə, qrip riskini azaltmaq üçün balanslı qidalanma, gigiyena qaydalarına əməl etmək, peyvənd və sağlam həyat tərzi birlikdə nəzərə alınmalıdır.