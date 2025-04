Rutte ABŞ-nin Avropadan çıxacağı barədə iddialara cavab verdi

Donald Tramp administrasiyasının ABŞ qoşunlarını Avropadan çıxarmaq və ya ixtisar etmək planı yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Mark Rutte belə açıqlama verib. O ABŞ-nin alyansa sadiq olduğunu bildirib. Rutte ABŞ Prezidenti Donald Trampı Ukrayna məsələsində irəliləyiş əldə etdiyi üçün tərifləyib. O, Fransa və Böyük Britaniya kimi müttəfiq ölkələrə sülhün daimi və ədalətli olmasını təmin etmək üçün göstərdikləri səylərə görə təşəkkürünü bildirib.

Arktikanın Təhlükəsizliyi Trampın Qrenlandiyanın ilhaqı ilə bağlı mövqeyinə gəlincə, Rutte, "Qrenlandiya, əlbəttə ki, vacibdir, lakin burada Qrenlandiyadan çox-çox kənara çıxan bir məsələ var ki, bu da Arktikanın müdafiəsidir" - deyə bildirib.

