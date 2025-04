Şimali Koreya ilk dəfə Rusiyaya qoşun göndərdiyini açıqladı

Şimali Koreya ilk dəfə olaraq Ukraynaya qarşı döyüşmək üçün Rusiyaya qoşun göndərdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Koreya İşçi Partiyasının Mərkəzi Hərbi Komissiyası açıqlama verib. Açıqlamaya görə, Şimali Koreya silahlı qüvvələri Rusiya ərazisinin azad edilməsinə mühüm töhfə verib. Bəyanatda deyilir ki, Şimali Koreya imzalanan Hərtərəfli Strateji Tərəfdaşlıq Sazişi çərçivəsində Rusiyaya qoşun göndərib. Açıqlamada bildirilir ki, Şimali Koreya əsgərləri Kursk vilayətində qəhrəmancasına uğur qazanıb.

Bəyanatda, “Rusiyanın Ukraynaya avantürist işğalını dəf etmək üçün həyata keçirilən Kursk vilayətinin azad edilməsi əməliyyatı qələbə ilə başa çatıb. Silahlı qüvvələrimiz yüksək döyüş bacarığını və əzmkarlığını nümayiş etdirib. Bizim silahlı qüvvələrimiz neonasist Ukrayna qüvvələrinin məhv edilməsinə və Rusiya ərazisinin azad edilməsinə mühüm töhfə verib” - deyə bildirilib.

