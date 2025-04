ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vatikan görüşü zamanı Volodimir Zelenski ondan daha çox silah istəyib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Tramp bu barədə Morristaun hava limanında jurnalistlərlə söhbəti zamanı danışıb.

"Zelenski mənə dedi ki, ona daha çox silah lazımdır, amma o, bunu artıq üç ildir ki, deyir," — Tramp vurğulayıb.

Onun sözlərinə görə, bu dəfə söhbət zamanı Zelenski əvvəlkilərlə müqayisədə daha sakit davranıb.

