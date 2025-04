İsrail ballistik raketlə bombalandı

Yəməndəki husilər İsrailin cənubundakı Nevatim hərbi hava bazasını ballistik raketlə hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə husilərin hərbi sözçüsü Yəhya Seri açıqlama verib. O bildirib ki, İsrailin Negev bölgəsindəki Nevatim hrəbi hava bazası "Fələstin 2" adlı hipersonik ballistik raketlə bombalanıb. Onun sözlərinə görə, Qəzzaya hücumlar bitənə və blokada qaldırılana qədər sözügedən hərbi əməliyyatlar dayanmayacaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Qəzzada atəşkəs və əsir mübadiləsi razılaşması qüvvəyə minəndən sonra husilər İsrailə qarşı raket və pilotsuz təyyarə hücumlarını dayandırmışdı. Lakin husilər, İsrailin atəşkəsi pozaraq hücumlarını bərpa etməsindən sonra yenidən raket və pilotsuz təyyarələrlə İsraili hədəf almağa başlayıb.

