Banka pul qoyanların nəzərinə

Bəzən vətəndaşlar banka pul qoyduqlarını kimsəylə bölüşmək istəmirlər. Bəs əgər həmin şəxs qəflətən vəfat etsə, bankdakı pulunun taleyi necə olacaq?

İqtisadçı ekspert Asif İbrahimov Metbuat.az-a açıqlamasında deyib ki, əmanətlərin qoyulması və götürülməsi zamanı bir sıra şərtlər ön plana çıxır:

“Depozit yerləşdirilən zaman da, götürüləndə də əmanətçi ilə bank və ya kredit təşkilatı arasında müqavilə bağlanır. Bu müqavilədə vərəsəlik və sığorta məsələləri ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə əsasən, bütün bu proseslər dövlət nəzarətində aparılır və vərəsəlik hüququna uyğun olaraq bu mexanizm həyata keçirilir. Ölmüş şəxsin birinci dərəcəli yaxınları, əgər onlar yoxdursa, digər qohumları vərəsəlik hüququnu təsdiq edən şəhadətnamə almalıdır. Vərəsəlik şəhadətnaməsi üçün ölüm haqqında şəhadətnamə, qohumluq dərəcəsini təyin edən sənədlər və digər zəruri sənədlər təqdim olunur”.

A.İbrahimov əlavə edib ki, əgər mərhum xüsusi vəsiyyət qoymayıbsa, əmanətlər vərəsəlik hüququ olan şəxsin öhdəliyinə buraxılır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

