Prezident İlham Əliyevin gəlini Alyona Əliyeva sosial media hesabında Ramazan bayramı münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Hörmətli dostlar!

Müqəddəs Ramazan bayramınızı səmimi qəlbdən təbrik edir, ailələrinizə ruzi-bərəkət, xoş günlər və səadət diləyirəm. Uca Allah dualarınızı qəbul etsin!"

