​Çin kosmosa yeni peyk göndərdi

Çin kosmosa yeni peyk göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni peyk internet texnologiyalarını sınaqdan keçirmək üçün istifadə olunacaq. Çinin “Sinxua” agentliyinin məlumatına görə, peyk “Long March-2D” daşıyıcı raketi ilə ölkənin şimal-qərbindəki “Ciuçüen” peyk mərkəzindən buraxılıb. Peyk planlaşdırılan orbital mövqeyə yerləşib. Məlumata görə, peyk genişzolaqlı internet bağlantılarının mobildən peykə ötürülməsi, yer və kosmik şəbəkələrin inteqrasiyası kimi peyk internet texnologiyalarını sınaqdan keçirmək və yoxlamaq üçün istifadə olunacaq.

Qeyd edək ki, buraxılış "Long March" raketlərindən istifadə edilməklə kosmosa göndərilən 567-ci uğurlu faydalı yük missiyası idi.

