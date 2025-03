2025-ci il üçün iş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən may ayında xüsusi günlərə görə 2 gün qeyri-iş günü olacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 9 May Faşizm üzərində Qələbə günü, 28 May isə Müstəqillik Günüdür.

Hər iki gün həftəiçi günlərinə təsadüf etdiyindən iş və istirahət günlərinin dəyişdirilməsi halı nəzərdə tutulmayıb.

Şənbə, bazar və xüsusi günlər də daxil olmaqla, ümumilikdə may ayında 11 gün iş olmayacaq.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

