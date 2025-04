Gündəmi zəbt edən naxçıvanlı şagirdin evindən reportaj

İngilis dili təmayüllü məktəbdə təhsil alan 12 yaşlı Nübar Tağıyeva dil bilikləri ilə həmyaşıdlarından fərqlənir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Culfa rayonunun Camaldın kəndindən olan altıncı sinif şagirdi qızcığaz artıq gələcək planlarını da qurub.

"Demək olar ki, 5 dil bilirəm. Alman dilini öyrənirəm. Azərbaycan, ingilis, rus və türk dillərini isə bilirəm. Dil öyrənmək həvəsini məndə valideynlərim yaratdı. Bir xarici dili biləndən sonra o biriləri də öyrənmək asan olur. Gələcək üçün iki planım var. Dizayner, ya da diplomat olmaq istəyirəm. Xarici dil biliklərimə görə diplomat olsam, ölkəmizi başqa yerlərdə təmsil edə bilərəm", - Nübar Tağıyeva deyib.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

