Bu halda işçilərə kompensasiya ödənilir - RƏSMİ

Əmək haqqının gecikməsi və ya vaxtında ödənilməməsi əmək münasibətlərində ciddi narazılığa və gərginliyə səbəb olur. Bu cür hallar həm maddi çətinliklərə, həm də işçilərin motivasiya və işə bağlılığının azalmasına yol açır.

Gecikmə halında nə baş verir?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirlib ki, Əmək Məcəlləsinin 172-ci maddəsinin 5-ci hissəsinə əsasən, əmək haqqının verilməsi işəgötürənin təqsiri üzündən gecikdirildikdə və bu hal fərdi əmək mübahisəsi yaratmadıqda, hər gecikdirilmiş gün üçün işçiyə əmək haqqının azı bir faizi məbləğində ödənc verilməlidir.

Əgər əmək haqqının gecikməsi fərdi əmək mübahisəsi yaradırsa, bu mübahisə Əmək Məcəlləsinin "Əmək mübahisələri" bölməsində nəzərdə tutulan qaydada həll edilir.

