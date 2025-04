Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) AXCP və Milli Şuranın aprelin 27-də mitinq keçirməklə bağlı müraciətinə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, meriya mitinqin keçirilməsini məqsədəuyğun hesab etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.