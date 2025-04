Borc götürüb qaytarmayan tək bürc - Ona pul verməyin

Astrologiya ekspertləri deyirlər ki, bürcünüz hətta maliyyə vərdişlərinizə təsir edə bilər. 12 əlamət arasında xüsusilə tez-tez pul borc götürmək və onu qaytarmamaq meyli ilə əlaqəli olan biri fərqlənir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, söhbət Əkizlər bürcündən gedir. Bu bürc hava elementinə aiddir, buna görə də çevikliyi, ünsiyyətcilliyi və zəkalılığı ilə məşhurdur. Əkizlər hər hansı bir insanla münasibət tapmağı və asanlıqla dostluq münasibətləri qurmağı bilirlər.

Astroloqların fikrincə, Əkizlərin məhz bu keyfiyyətləri bəzən başqa insanlara qarşı qəddar zarafatlar edir. Borc götürüb yaxın bir neçə gündə qaytaracaqlarına söz verə bilərlər. Və sonra vədlərini unudaraq, yeni işlərlə məşğul olurlar.

Ekspertlər qeyd edirlər ki, Əkizlər bunu istəmədən edirlər. Onlar sadəcə yeni və çətin bir şey üçün daimi axtarışla çoxaldılan bir xarakterə sahibdirlər. Buna görə də, bu günlərinə diqqət yetirmək çox çətin ola bilər. Asanlıqla pul xərcləyirlər, asanlıqla borc alırlar və asanlıqla geri qaytarmağı unuturlar.

Astroloqlar Əkizlər bürcü ilə borcun ödənilmə müddətlərini əvvəlcədən müzakirə etməyi məsləhət görürlər. İdeal olaraq, məbləğ kifayət qədər böyükdürsə, müqaviləni yazılı şəkildə tərtib etmək yaxşıdır. Yalnız pulunuzu deyil, dostluq münasibətlərinizi də itirmək istəmirsinizsə, sadəcə borc verməmək daha yaxşıdır.

Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir insan fərdidir və yalnız bürc əlamətinə görə nəticə çıxarmaq olmaz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.