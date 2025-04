Xarici işlər naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Ukraynanın Sumı vilayətindəki obyektə hücumu barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, hücum edilən obyektdə ukraynalı komandirlərin xarici həmkarları ilə görüş keçirdiyinə dair məlumatlar var. Lavrov "Kommersant" qəzetinə müsahibəsində, "Bizdə Sumıda vurulan obyektdə kimin olduğuna dair sübutlar var. Ukrayna hərbi liderlər ilə ya muzdlular adı altında, ya da hansı hansı pərdə altında bilmədiyim qərbli həmkarları ilə görüş keçirilib” - deyə bildirib. Lavrov həmçinin vurğulayıb ki, beynəlxalq hüquq hərbi obyektlərin mülki torpaqlarda yerləşdirilməsini qadağan edir.

Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin “Seversk” taktiki qrupunun komandirlərinin Sumı şəhərində toplaşdığı yerin bombalandığını açıqlayıb. İki “İsgəndər” ballistik raketi ilə həyata keçirilən hücumda azı 60 Ukrayna əsgərinin həlak olduğu bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.