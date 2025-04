"Qarabağ" və "Neftçi"nin cavab oyunlarına təyinat açıqlandı

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarına təyinatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ” – “Araz-Naxçıvan” matçını Rəvan Həmzəzadə, “Sabah” – “Neftçi” görüşünü İnqilab Məmmədov idarə edəcək.

Azərbaycan Kuboku, yarımfinal mərhələsi

Cavab oyunları

23 aprel (çərşənbə)

17:00. “Qarabağ” – “Araz-Naxçıvan”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Əliyar Ağayev

VAR: Kamal Umudlu

AVAR: Rauf Cabarov

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

İlk oyun 0:1.

20:00. “Sabah” – “Neftçi”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Fərid Hacıyev

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Tural Qurbanov

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

“Bank Respublika Arena”

İlk oyun 2:1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.