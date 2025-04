​“WhatsApp”da süni intellekt inqilabı - Siz unutsanız da, o unutmayacaq

“WhatsApp” istifadəçilərin şəxsi məlumatları ilə bağlı önəmli yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Meta AI çatbotuna söhbət yaddaşı funksiyası təqdim edilib. Bu yenilik ilə Meta AI söhbətlər zamanı açıq şəkildə paylaşılan şəxsi məlumatları yadda saxlaya biləcək və istifadəçiyə daha çox fərdiləşdirilmiş cavablar təqdim edəcək. Yeni söhbət yaddaşı funksiyası Meta AI-yə istifadəçinin pəhriz seçimlərini, şəxsi maraqlarını, danışma tərzini və digər məlumatlarını yadda saxlamağa imkan verir. Məsələn, istifadəçi Meta AI-yə qrafik dizayner olduğunu söylədikdə və ondan həmin məlumatı yadda saxlamağı xahiş etdikdə, çatbot gələcəkdə onun üçün fərdi tövsiyələr verəndə həmin detallardan istifadə edə bilər. Şifrələmə sayəsində fəaliyyət göstərən çatbotun “WhatsApp”dakı digər söhbətlərdə paylaşılan mesajlarla əlaqəsi yoxdur.

Məlumata görə, yenilik “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilib.

