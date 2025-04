​“WhatsApp”da mesajlara yeni düymə əlavə edildi - Sıxanda bu baş verəcək

“WhatsApp” səsli mesajların mətnə köçürülməsi funksiyası ilə bağlı yenilik edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən səsli mesajları mətnə istənilən vaxt köçürmək mümkün olacaq. Cari funksiyaya görə, istifadəçilər səsli mesajları yalnız avtomatik parametrlə mətnə köçürə bilər. Yenilik sayəsində səsli mesajların atlında əlavə funksiya müşahidə ediləcək. Bura kliklənən zaman səsli mesajlar mətnə köçürüləcək. Məlumata görə, yenilik tətbiqin iOS versiyasının beta versiyasında müşahidə edilib.

Xəbərdə deyilir ki, ola bilər ki, istifadəçi həmişə səsli mesajların mətnə köçürülməsinə ehtiyac duymur. Əl seçimi əlavə edildikdə, istifadəçi vəziyyətə uyğun olaraq mətnə köçürülməni tələb edə biləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.