​OpenAI şirkətinin yeni sosial media platforması X-ə rəqib olacaq

OpenAI şirkətinin üzərində işlədiyi yeni sosial media barədə detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni sosial media İlon Maskın sahibi olduğu X-ə rəqib olacaq. “The Verge”nin məlumatına görə, bir çox mənbə OpenAI-nin X-ə rəqib olacaq sosial media platforması üzərində işlədiyini bildirib. Bildirilir ki, şirkət bu layihəni yeni ərsəyə gətirib və hələ də konsepsiya üzərində işləyir. Bununla belə, iddialara görə, prototip artıq hazırlanıb. Mənbələrə görə, OpenAI-nin həmtəsisçisi və baş direktoru Sam Altman bu layihə ilə bağlı rəy almaq üçün kənar şəxslərlə fərdi görüşlər keçirib. Hesabatda həmçinin qeyd edilir ki, hazırlanmış daxili prototip ChatGPT-nin inteqrasiya olunmuş render funksiyasına əsaslanır.

Qeyd edək ki, yeni sosial media Sam Altman və X-in sahibi İlon Mask arasındakı rəqabəti daha da gücləndirə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.