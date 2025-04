​İran nüvə silahına sahib olmaq arzusundan əl çəkməlidir - Tramp

İran nüvə silahına malik ola bilməz və nüvə silahına sahib olmaq arzusundan əl çəkməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp belə açıqlama verib. O bəyan edib ki, İran nüvə silahına sahib olmaq arzusundan əl çəkməsə çox sərt cavabla üzləşəcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff və İranın xarici işlər naziri Abbas Arakçi Omanın paytaxtı Maskatda bir araya gəlib. Vitkoff bu görüşün son dərəcə konstruktiv keçdiyini bildirib. Arakçi həmçinin danışıqların konstruktiv və sakit keçdiyini qeyd edib və Oman Xarici İşlər Nazirliyinə göstərdikləri səylərə görə təşəkkür edib. Danışıqların davam etdiyi bir vaxtda ABŞ-nin Hind okeanın döyüş təyyarələri göndərməsi diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.