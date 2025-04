Ukrayna Prezidenti Vladimir Putin Rusiyanın Ukrayna ilə ilkin şərt olmadan danışıqlara hazır olduğunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

O qeydedib ki, bunu Putin Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoffa deyib.

