Əməkdar incəsənət xadimi, mərhum bəstəkar Nailə Mirməmmədlinin qızı Minirə Mirməmmədlinin bu gün toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəstəkarın övladı Əsgər adlı bəylə ailə qurur. Cütlüyün toyu Bakıdakı restoranların birində baş tutub.

Məclisdə şou-biznes nümayəndələri də iştirak edirlər.

