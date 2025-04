Orta məktəbdə valideyn müəllimi bıçaqladı

Goranboyda valideyin məktəbdə müəllimə kəsici ailətlə xəsarət yetirib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Hazırəhmədli kənd tam orta məktəbinin inzibati binasınada qeydə alınıb. Kənd sakini 25 yaşlı Əfsanə Rzayeva Hazırəhmədli kənd tam orta məktəbinin inzibati binasına daxil olaraq əlindəki bıçaqla məktəbin müəlliminin əlinə xəsarət yetirib. Həmçinin Ə.Rzayeva şagirdlərə də xəsarət yetirməyə cəhd edib.

DİN Mətbuat Xidmətinin regional qrupun baş inspektoru Eşqin Qasımov bildirib ki, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

