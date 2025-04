Arda Gülerin qolu "Real"a qələbə qazandırdı - La Liqa

İspaniya La Liqasının 33-cü turu çərçivəsində son çempion Madrid "Real"ı səfərdə "Xetafe"nin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın taleyini bir qol həll edib.

"Kral klubu"nun türkiyəli yarımmüdafiəçisi Arda Güler görüşün 21-ci dəqiqəsində baxımlı qola imza atıb və komandasına çempionluq yarışında vacib 3 xalı qazandırıb - 0:1.

Minimal hesablı qələbədən sonra paytaxt təmsilçisi lider "Barselona"nın ən yaxın izləyicisi olaraq qalır. Hazırda əzəli rəqibləri cəmi 4 xal ayırır. "Xetafe" isə 39 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.