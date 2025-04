Masallıda doğuş zamanı ana öldü

Masallıda doğuş zamanı ana ölümü baş verib.

Metbuat.az xəbər TƏBİB-dən verilən məlumata görə, aprelin 23-də saat 00:05 radələrində 1989-cu il təvəllüdlü şəxs 40 həftə 3 gün hamiləliklə Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına daxil olub.

Bildirilib ki, zəruri tibbi müayinələr aparılıb, doğuşun konservativ-gözləyici taktika ilə aparılması qərara alınıb. Saat 03:00 radələrində hamilənin səhhətində qəfləti pisləşmə müşahidə olunub və aparılan zəruri reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq, saat 03:26-da ölüm faktı qeydə alınıb.

Hazırda ölümün ilkin sə

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.