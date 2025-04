Bəylər Əyyubovun ailəsinə ağır itki - FOTO

Azərbaycan Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-polkovnik Bəylər Əyyubova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, generalın bacısı qızı Xalidə Şahverdiyeva vəfat edib.

O, insultdan dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Xalidə Şahverdiyeva Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti rəisinin müavini - Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik baş idarəsinin rəisi general-leytenant Mayıl Şahverdiyevin bacısıdır.

Allah rəhmət eləsin!

Fotoda general-leytenant Mayıl Şahverdiyev



