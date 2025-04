Amerikalı aktyor Nicky Katt 54 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun ölüm səbəbi hələ açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Katt 1993-cü ildə Richard Linklaterin "Dazed and Confused" filmi ilə şöhrət qazanıb. 2018-ci ildə "Casual" adlı komediya serialının bir bölümündə rol alıb. Bundan sonra aktyorluq fəaliyyətini dayandırıb.

