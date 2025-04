Qazaxıstanın cənub bölgəsində yerli vaxtla saat 09:23-də (Bakı vaxtı ilə 07:23) 3 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Zəlzələnin episentri Almatı şəhərindən 673 km cənub-qərbdə, Tacikistan ərazisində yerləşib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.