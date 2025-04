Ağdam rayonunun yenidən qurulan Sarıcalı kəndinə və Xocalı rayonunun Ballıca kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu mərhələdə Sarıcalıya 34 ailə - 141 nəfər, Ballıcaya isə 21 ailə - 83 nəfər köçürülüb.

