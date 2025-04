Şəki şəhər İcra Hakimiyyətində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, icra başçısı Elxan Usubovun əmri ilə Xəyalə Töhrablı Başçının müavini – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri təyin edilib.

Qeyd edək ki, X.Töhrablı bu təyinatadək Şəki şəhər Uşaq İncəsənət məktəbində direktor müavini vəzifəsində çalışıb.

