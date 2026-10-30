Azərbaycanda bank sektorunun gələcək mənzərəsi dəyişə bilər.
Kiçik bankların iri maliyyə institutları ilə rəqabət aparmaq imkanlarının məhdudlaşması, rəqəmsal texnologiyalara artan investisiya tələbi və bazarda güclü oyunçuların formalaşdırılması bankların birləşməsi məsələsini yenidən gündəmə gətirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin sədri Taleh Kazımov oktyabrın 29-da keçirilən mətbuat konfransında bank sektorunda mümkün satınalma və birləşmə proseslərinə münasibət bildirib.
Onun sözlərinə görə, Mərkəzi Bank daha dayanıqlı maliyyə institutlarının yaranmasına xidmət edən konsolidasiya təşəbbüslərini dəstəkləyir. Bununla belə, hər bir birləşmənin iqtisadi baxımdan əsaslandırılması vacibdir.
Kazımov xatırladıb ki, cari ildə bu istiqamətdə iki mühüm hadisə yaşanıb: “Bank BTB”nin aktiv və öhdəlikləri Azərbaycan Beynəlxalq Bankına ötürülüb, “Bank Respublika” isə “AccessBank”ın səhmlərinin 100 faizini almaq barədə razılaşma əldə edib.
AMB sədrinin fikrincə, bankların resurslarının birləşdirilməsi onların bazardakı mövqeyini gücləndirə və rəqabət imkanlarını genişləndirə bilər. Lakin problemli bankların birləşdirilməsi eyni nəticəni vermir.
“İki problemli bankı birləşdirməklə daha böyük problem yaranır. Ona görə biz belə konsolidasiyanın tərəfdarı deyilik. İki və ya daha çox bank birləşərək daha güclü maliyyə institutu yaradırsa, sözsüz ki, bunu dəstəkləyirik”, – deyə o vurğulayıb.
Kiçik bankları hansı çətinliklər gözləyir?
Taleh Kazımov bank sektorunda texnoloji transformasiyanın sürətlənməsini kiçik maliyyə institutları üçün əsas çağırışlardan biri hesab edir. Rəqəmsal bankçılıq, informasiya texnologiyaları və yeni xidmətlərin yaradılması ciddi investisiya tələb edir. Bu isə məhdud resurslara malik bankların iri rəqiblərlə mübarizəsini çətinləşdirir.
AMB sədri ölkə iqtisadiyyatının miqyasına da diqqət çəkərək çoxsaylı kiçik bankların mövcudluğunun vacibliyini şübhə altına alıb.
Bununla yanaşı, o bildirib ki, 2026-cı ilin sonunadək Mərkəzi Bankın gündəliyində yeni konsolidasiya planı yoxdur. Gələn il belə təşəbbüslər yaranarsa, qurum onları qiymətləndirəcək.
“Bank Respublika” – “AccessBank” sövdələşməsi
Sentyabrın 11-də elan edilən razılaşmaya əsasən, “Bank Respublika” “AccessBank”ın səhmlərinin 100 faizini əldə etməlidir. Əvəzində “AccessBank”ın mövcud səhmdarlarına “Bank Respublika”nın nizamnamə kapitalının 25 faizini təşkil edən yeni imtiyazlı səhmlər veriləcək.
Əməliyyatın 2026-cı ilin noyabrınadək başa çatdırılması planlaşdırılır. Sövdələşmənin yekunlaşması müvafiq tənzimləyici təsdiqlərdən asılıdır.
Beləliklə, Mərkəzi Bankın mövqeyi bank sektorunda konsolidasiyanın davamına açıq olduğunu göstərir. Lakin əsas meyar bankların sayının azalması deyil, birləşmə nəticəsində daha sağlam, rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı maliyyə institutlarının yaranmasıdır.