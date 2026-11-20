Niyyət bəyannaməsini 70 ölkədən ombudsmanların qatıldığı forumda 74 hüquq müdafiəçisi imzalayıb; Ümumdünya Müstəqil Hüquq Müdafiəçiləri İttifaqı transsərhəd hüquqi yardımı və böhrana reaksiya üzrə ümumi standartları inkişaf etdirəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, (MOSKVA) - Avrasiya Ombudsmanlar Alyansının (Eurasian Ombudsman Alliance) illik iclası çərçivəsində Moskvada keçirilən Beynəlxalq Ombudsmanlar Forumunun iştirakçıları Ümumdünya Müstəqil Hüquq Müdafiəçiləri İttifaqının (WIDU) yaradılması barədə niyyət bəyannaməsi imzalayıblar. Sənədə 74 hüquq müdafiəçisi imza atıb. Təşkilat humanizm, müstəqillik, qərəzsizlik və beynəlxalq həmrəylik prinsiplərinə əsaslanacaq.
İttifaq İnsan Hüquqları Sahəsində Beynəlxalq Əməkdaşlığın Moskva Prinsipləri (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation) əsasında fəaliyyət göstərəcək. Sənəd insan ləyaqətinin qorunması, hüquq və azadlıqların universallığı, milli müxtəlifliyə hörmət, habelə qanunun aliliyinə və obyektivliyə riayət edilməsi ilə bağlı 23 müddəadan ibarətdir. Moskva Prinsipləri insan hüquqları təsisatlarının müstəqilliyini gücləndirmək və dövlətlər arasında fikir ayrılıqları olduqda belə onların əməkdaşlığına imkan yaratmaq məqsədi daşıyır.
Yeni ittifaqa ehtiyac müasir çağırışlardan irəli gəlir. Silahlı münaqişələr, texnogen və təbii fəlakətlər, humanitar böhranlar və kütləvi miqrasiya insan hüquqları təsisatları arasında koordinasiyanın yeni formalarını tələb edir. Forum iştirakçıları belə bir fikirdə razılaşıblar ki, insanın yaşamaq, ləyaqət və azadlıq hüququ dövlət sərhədlərindən və ya siyasi şəraitdən asılı olmamalıdır.
İttifaq transsərhəd hüquqi yardım mexanizmləri yaratmağı planlaşdırır. İnsan hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğu hallarda müxtəlif ölkələrin ombudsmanları böhrana reaksiya üzrə ümumi standartlar hazırlayacaqlar. İttifaqa üzvlük açıq olacaq: təşkilatın dəyərlərini bölüşən bütün hüquq müdafiəçiləri qəbul edilir.
Beynəlxalq Ombudsmanlar Forumu 70 ölkədən ombudsmanları və hüquq müdafiəçilərini bir araya gətirib. Moskvaya qonşu dövlətlərdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Meksikadan, Braziliyadan, Yunanıstandan, İndoneziyadan, Madaqaskardan, Monqolustandan, İsveçrədən və digər ölkələrdən 450-dən çox iştirakçı gəlib.
Rusiya Federasiyasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Yana Lantratova deyib: “İnsan hüquqlarının müdafiəsində ikili standartlara yol verə bilmərik. Milliyyətindən, dinindən, yaşadığı ölkədən və ya siyasi baxışlarından asılı olmayaraq hər kəsin hüquqlarına hörmət edilməsi zəruridir”.
Təklif olunan ittifaqdan danışarkən o bildirib: “Hamımız qarşımızda duran çağırışlara qərəzsiz, dürüst və ədalətli şəkildə cavab verməliyik. Biz müstəqil bir təsisatda birləşməyi təklif edirik; orada ayrı-ayrı sahələrdə güclü təcrübəyə malik müxtəlif ölkələr sahəvi bölmələrin fəaliyyətini əlaqələndirəcək və onlara rəhbərlik edəcəklər”.
Lantratova təşəbbüsün artıq dəstək qazandığını qeyd edib: “Ombudsmanlarla ikitərəfli görüşlər zamanı bir çoxlarının bu təşəbbüsü dəstəkləməsindən və qoşulmaq istəyini ifadə etməsindən məmnunam. Bu iş indi başlayır”.