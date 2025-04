Əhməd İsmayılov MEDİA könüllüləri ilə görüşdü - FOTO

Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) səkkizinci könüllülük proqramı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MEDİA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, agentliyin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov MEDİA könüllüləri ilə görüşüb.



Görüşdə Əhməd İsmayılov sözügedən proqramın könüllülərə təqdim etdiyi imkanlar, Agentlik tərəfindən media sahəsinin inkişafı istiqamətində atılan addımlar haqqında danışıb. O, belə layihələrin jurnalistika ixtisasında təhsil alan və bu sahəyə marağı olan şəxslərin praktiki və nəzəri biliklərinin artırılması üçün önəmli olduğunu, həmçinin media sahəsində yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması, peşəkar kadrların yetişdirilməsinə töhfə verdiyini bildirib. Sonda isə Əhməd İsmayılov gənclərin inkişafı istiqamətində görülən tədbirlərin, onlar arasında media savadlılığının artırılması üçün maarifləndirmə işlərinin vacibliyini vurğulayıb.

Üç ay davam edəcək “Könüllülük Proqramı”nın fəaliyyət planı haqqında müzakirələr aparılıb, könüllülərin fikirləri dinlənilib, təklifləri nəzərə alınıb və proqramın məqsədlərinə uyğun istiqamətlər müəyyən edilib.

