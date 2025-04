ChatGPT "TikTok" və "Instagram"ı ötərək dünyanın ən çox yüklənən tətbiqinə çevrilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2025-ci ilin martında ChatGPT 46 milyon dəfə yüklənib.

Populyarlığın artması memlar və "Studio Ghibli" üslubunda sənət yaratmağa imkan verən təkmilləşdirilmiş təsvir yaratma da daxil olmaqla yeni xüsusiyyətlərlə əlaqələndirilir.

