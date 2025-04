ABŞ prezidenti Trampın seçki kampaniyası zamanı ona sui-qəsd cəhdini əks etdirən rəsm Ağ Evdə ABŞ-nin keçmiş prezidenti Barak Obamanın portretinin yerinə asılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin rəsmi sosial media hesabında görüntülər paylaşılıb.

Yeni rəsm keçmiş prezident Obamanın rəsmi portretlərindən birini əvəz edib, Obamanın portretinin isə Ağ Evin başqa bir hissəsinə köçürüldüyü bildirilib.



