​Ukrayna münaqişəsi hərbi yolla həll edilə bilməz - ABŞ

Ukrayna münaqişəsi hərbi yolla həll edilə bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tammy Bruce belə açıqlama verib. O bildirib ki, Prezident Donald Tramp münaqişənin diplomatik yolla həll etmək istəyir. Dövlət Departamentinin nümayəndəsinin sözlərinə görə, dövlət katibi və prezident bunun hərbi yolla həll edilə bilməyəcəyini bildiriblər.

Qeyd edək ki, ABŞ-nin Kiyevdən NATO-ya üzv olmaqdan imtina etmək də daxil olmaqla bəzi güzəştlər etməsini tələb etdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddialara görə, Vaşinqton Krımı Rusiya ərazisi kimi tanıya bilər.

