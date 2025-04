Tramp 185 ölkəyə vergi tətbiq etdi - Təkcə bu dövlətdən başqa

ABŞ Prezidenti Donald Trampın imzaladığı fərman ölkənin 185 ticarət tərəfdaşına tariflərin tətbiqini nəzərdə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya bu siyahıya daxil edilməyib. Məlumata görə, Tramp ABŞ-nin digər ölkələrə qarşılıqlı tariflər tətbiq edəcəyini və baza tarif dərəcəsinin 10 faiz olacağını açıqlayıb. Ağ evin sözçüsü Karoline Leavitt bildirib ki, ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sanksiyaları artıq əhəmiyyətli ticarətə mane olduğu üçün Rusiya siyahıya daxil edilməyib. ABŞ Ticarət

Nazirliyinin məlumatlarına görə, Rusiya ilə ABŞ arasında ticarət Ukrayna-Rusiya müharibəsindən əvvəlki dövrlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. İki ölkə arasında 2021-ci ildə təxminən 36 milyard dollar olan ticarət həcmi 2024-cü ildə təqribən 3,5 milyard dollara düşüb.

