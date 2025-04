Aİ İlon Maska məxsus "X" sosial şəbəkəsini bir milyard dollardan çox cərimələyə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki,buna səbəb "X"-in Avropa İttifaqında qadağan olunmuş kontenti silməkdən imtina etməsi olub.

Qərarın 2025-ci ilin yayında elan ediləcəyi gözlənilir.

