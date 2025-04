Şərurda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Yuxarı Yaycı kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Əliyev Rahib Valeh oğlu elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.