Səyahətə çıxanların nəzərinə - Biletlər bu aylarda ucuz olur

Yay mövsümünün yaxınlaşması ilə insanların xarici ölkələrə səyahət arzusu da artmağa başlayır. Bu dövrdə isə sərfəli aviabiletlər tapmaq həm yaddaqalan bir istirahət keçirməyə, həm də büdcəni səmərəli şəkildə idarə etməyə imkan yaradır.

Bəs aviabiletlərin ən ucuz olduğu aylar hansıdır?

Turizm eksperti Rəhamn Quliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, hazırda Azərbaycan hüdudlarından kənara uçan təyyarələrin böyük əksəriyyəti tələbat olan istiqamətlərə gedir. Bu tələbat mövsümə görə dəyişir:

“Məsələn, Antalya istiqamətinə yay mövsümündə gün ərzində 2-3 reys fəaliyyət göstərir, qış dövründə isə həftədə bir neçə dəfə uçuş həyata keçirilir, çünki qışda tələbat azalır. İstanbul istiqamətində tələbat dəyişməz olaraq qalır. Yəni, gündəlik 8-10 reys həm Azərbaycan Hava Yolları, həm Türk Hava Yolları, həm də “Pegasus” Hava Yolları tərəfindən həyata keçirilir. Moskva istiqamətində də, xüsusən orada yaşayan çoxsaylı həmvətənlərimizin Bakıya gəlib-getməsini təmin etmək məqsədilə reyslər fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Gürcüstan, Tbilisi istiqamətində uçuşlar çoxluq təşkil edir. Ümumiyyətlə, quru sərhədlərin bağlı olması təyyarələrə olan tələbatı artırır”.

Ekspert qeyd edib ki, yay dövründə qiymətlər nisbətən baha olur:

“Çünki yay tətili zamanı bütün sektorlar yay tətilinə çıxır və hər kəs öz səyahət planını daha öncədən hazırlayır. Bilet qiymətlərinin uyğun olması üçün bir neçə ay əvvəl, azı üç ay öncədən alınmasını tövsiyə edirəm. Çünki mövsümün tam ortasında tələbat səbəbindən bahaşma olur. Xüsusilə yay dövründə Antalya, Bodrum, Kuşadası, İzmir, İstanbul və Avropanın kurort şəhərlərinə – Praqa, Karlovı Vari və digər tələbat olan istiqamətlərə qiymətlər daha yüksək olur. Sentyabr, oktyabr, noyabrda - pik sezon olmayan bir vaxtda kampaniyaların olma ehtimalı daha çoxdur. Fevral və aprel aylarında da qiymətlərin aşağı düşməsi ehtimalı var. Martda isə bayramlar olduğu üçün pik sezon hesab olunur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

