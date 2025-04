Hansı turizm şirkətləri etibarlıdır? - AÇIQLAMA

Son illər istirahət üçün ölkə xaricinə üz tutan vətəndaşların sayı artıb. Xarici ölkələrə olan maraq ölkədə turizm xidmətləri göstərən şirkətlərin sayını da artırıb. Onlardan bəziləri dələduz və fırıldaqçı tur şirkətləridir. Yalan vədlər verən bu şirkətlər vətəndaşların çox sayda pullarını mənimsəyirlər.

Bəs fırıldaqçı turizm şirkətləri necə ayırd etmək olar?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan Turizm Agentliynin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Gülnar Mustayeva bildirib ki, 2015-ci ildən turizm sektorunda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün lisenziya tələbi və birbaşa nəzarət mexanizmi mövcud deyil:

"Bəzi hallarda turizm şirkəti kimi özünü təqdim edən fiziki və ya hüquqi şəxslərin fəaliyyətində və sosial şəbəkədə paylaşılan reklamlarında istehlakçıları aldatma və yanlış məlumatlandırma kimi pozuntular müşahidə olunur. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda da qeyd olunduğu kimi reklam əmtəə istehlakçılarının seçimini stimullaşdırmalı, onları aldatmamalı, çaşqınlıq hissi yaratmamalıdır".

Gülnar Mustayeva qeyd edib ki, vətəndaşlara sosial şəbəkələrdə turizm fəaliyyəti üzrə paylaşılan reklam məlumatlarına daha diqqətlə yanaşmaq, həmçinin hazırda fəaliyyətdə olan, turizm sənayesi barədə dəqiq və etibarlı məlumatların toplandığı Turizm Reyestrindən qeydiyyatdan keçən turizm şirkətlərinə müraciət etmək tövsiyə olunur:

"Reyestr açıq bazadır. Data.tourism.gov.az-dan keçən şirkətlərlə tanış olmaq mümkündür. Dələduzluq halları ilə qarşılaşdıqda istehlakçı hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi üzrə müvafiq qurumlara və məhkəməyə müraciət oluna bilər".

Ülkər Abdurahmanlı / Metbuat.az

