Azərbaycana ən çox əcnəbi bu ölkədən gəlib - TOP 5

Ötən il Azərbaycana ən çox əcnəbinin səfər etdiyi ölkələrin adları məlum olub.

Metbuat.az Dövlət Turizm Agentliyinin hesabatına istinadən xəbər verir ki, 2023-cü ildə Azərbaycana ən çox əcnəbi Rusiya Federasiyasından gəlib.

Belə ki, ötən il Rusiyadan Azərbaycana 625 106 nəfər səfər edib ki, bu da 2022-ci ilə nisbətən 40% artım deməkdir. Siyahıda ikinci yerdə Türkiyə qərarlaşıb. Ötən il bu ölkədən Azərbaycana 378 204 nəfər səfər edib. Bu göstərici 2022-ci illə müqayisədə 21% çoxdur.

Azərbaycana ən çox səfər edən əcnəbilərin siyahısında 3-cü yerdə İran , 4-cü pillədə isə Hindistan qərarlaşıb. Belə ki, ötən il İrandan Azərbaycana 165 346 nəfər (2022-ci illə müqayisədə 3% az), Hindistandan isə 117 302 nəfər (2022-ci illə müqayisədə 93% çox) gəlib.

Siyahıda ilk beşliyi Gürcüstan tamamlayıb. Belə ki, ötən il Gürcüstandan Azərbaycana 104 473 nəfər əcnəbi səfər edib ki, bu da 2022-ci illə müqayisədə 27% çox deməkdir.

